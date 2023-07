Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden: Geldwechseltrick - Tatverdächtiger vorläufig festgenommen

Freiburg (ots)

Ein 44-jähriger Mann steht im Verdacht am Donnerstag, 06.07.2023, gegen 15.45 Uhr, einem 80-jährigen Mann zwei Bankkarten entwendet zu haben. Der 44-Jährige habe den 80-Jährigen im Parkhaus an der Großfeldstraße angesprochen und um den Wechsel einer Zwei-Euro-Münze gebeten. Während der 80-Jährige seine Geldbörse auf die Motorhaube seines Fahrzeugs legte muss der 44-Jährige in einem unbeobachteten Moment die zwei Bankkarten aus der Geldbörse entnommen haben. Die Bankkarten habe der 44-Jährige an einen Unbekannten Mittäter weitergegeben. Aufmerksame Zeugen informierten die Polizei, welche den 44-jährigen Tatverdächtigen vor Ort vorläufig festnehmen konnten. Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen wurde der 44-jährige Tatverdächtige wieder auf freien Fuß entlassen.

