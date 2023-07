POL-FR: Zell im Wiesental: Fahrzeugbrand im Todtnauerliweg - Zeugensuche

Freiburg (ots) - Am Donnerstag, 06.07.2023, gegen 11.40 Uhr, soll ein 83-jähriger Mann auf dem Parkplatz in der Straße "Im Gleusen" versucht haben einen Gemeindemitarbeiter am Hals zu packen, indem er mit einem Arm in das Gemeindefahrzeug gegriffen habe. Dem Vorfall vorausgegangen sei eine verbale Auseinandersetzung im Straßenverkehr gewesen. Der Gemeindemitarbeiter ...

mehr