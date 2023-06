POL-MA: BAB6/Mannheim/Schwetzingen: Schwerer Verkehrsunfall mit mehreren Fahrzeugen-Vollsperrung PM Nr.1

Eberbach/ Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Ein 74-jähriger Mann parkte am Donnerstag seinen VW um kurz nach 14 Uhr auf dem Friedhofsparkplatz an der Friedrichsdorfer Landstraße. Als er gegen 16 zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, musste er feststellen, dass der hintere Kotflügel und die Stoßstange am Heck auf der linken Seite zerkratzt waren. Nach ersten Erkenntnissen ...

mehr