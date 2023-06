POL-MA: Eberbach/ Rhein-Neckar-Kreis: Nach Unfall geflüchtet. Polizei sucht Zeugen

Ketsch/Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Am Donnerstagmorgen traute ein 63-jähriger Mann seinen Augen nicht, als er am frühen Morgen um kurz nach 6 Uhr seinen in der Hockenheimer Straße geparkten Pkw aufsuchte und hierbei das Fehlen aller vier Reifen samt Felgen feststellte. In der Zeit zwischen Mittwochnachmittag, 17 ...

mehr