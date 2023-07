Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Klettgau/ Bühl: Anhänger mit Heuballen gerät in Brand

Mit einem Traktor befuhr am Donnerstag. 06.07.2023 gegen 14.50 Uhr ein Mann die Straße "Sommerau" von Jestetten nach Klettgau-Bühl. Auf seinem Anhänger waren 24 Heuballen geladen, um diese zu einem Landwirtschaftlichen Hof zu bringen. Nachdem er rund 40 Minuten unterwegs war, gab ihm in Höhe der Bühler Säge ein Passant Zeichen, dass es Rauch an der Ladung gebe. Nach Erkennen des Brandes fuhr der Traktorlenker auf eine Hofzufahrt und hängte die Zugmaschine ab, um ein Übergreifen des Feuers zu verhindern. Beim Abhängen verletzte er sich durch die Hitze des Feuers an der Hand und im Nacken. Der Anhänger geriet in Vollbrand, welcher die Feuerwehren Klettgau und Jestetten gemeinsam bekämpften. Es dauerte Stunden bis die Flammen gelöscht waren. Die Brandursache ist noch unklar. Eventuell kann eine achtlos aus dem Fenster geworfene Zigarettenkippe aus dem Gegenverkehr ursächlich gewesen sein. Der Sachschaden an der Heuladung beläuft sich auf rund 960 Euro. Der Brandschaden am Anhänger 4000 Euro. Die Feuerwehr Klettgau und Erzingen waren mit fünf Fahrzeugen und 28 Einsatzkräften vor Ort. Ebenfalls die Polizei und der Rettungsdienst.

