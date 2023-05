Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Verletzter Fahrradfahrer

Soest (ots)

Am gestrigen Montagabend kam es gegen 21:25 Uhr, auf dem Hiddingser Weg, in Höhe der Einmündung Hamburger Straße, zu einem Verkehrsunfall. Ein 21-jähriger Mann aus Soest fuhr mit seinem VW in Richtung Süden. Unmittelbar vor der Einmündung zur Hamburger Straße, überholte er einen 70-jährigen Fahrradfahrer aus Soest, der ebenfalls in Richtung Süden unterwegs war. Als der Radfahrer beabsichtigte, nach links in die Hamburger Straße abzubiegen, kam es zum Zusammenstoß mit dem zeitgleich überholenden Pkw. Der Radfahrer stürzte auf die Fahrbahn und verletzte sich leicht. (dk)

