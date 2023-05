Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Streitigkeiten

Soest (ots)

Am Freitagabend, gegen 21:45 Uhr, gerieten zwei Männer auf dem Bahnhofsvorplatz in Streitigkeiten. Ein 28-jähriger Soester verständigte die Polizei, da er bereits im Laufe des Tages mit einem 22-jährigen, derzeit in Soest lebenden jungen Mann, mehrfach in verbale Auseinandersetzungen geraten war. Letztendlich habe der 22-Jährige eine Bierflasche in Richtung des 28-Jährigen geworfen. Der Soester blieb unverletzt. Nachdem die Polizeibeamten eintrafen, um den Sachverhalt aufzuklären, stellte sich heraus, dass der Tatverdächtige bereits zuvor einen Platzverweis für die Örtlichkeit erhalten hatte. Um diesen durchzusetzen, wurde der alkoholisierte 28-Jährige in das Polizeigewahrsam transportiert. Er wehrte sich gegen die Maßnahme und biss einem Polizeibeamten in die Hand. Eine Blutprobenentnahme wurde angeordnet. Den jungen Mann erwartet nun ein Strafverfahren.(dk)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell