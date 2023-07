POL-FR: Lörrach: Unfallflucht im Adlergässchen - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots) - Am Freitagmittag, 07.07.2023, gegen 11.20 Uhr stürmten zwei vermummte Männer in ein Schmuckgeschäft in der Emmendinger Innenstadt und zerschlugen mit Axt und Hammer die Glasvitrinen im Verkaufsgeschäft. Hieraus entnahmen sie mehrere hochwertigen Schmuckstücke und flüchteten. Eine sofort eingeleiteten Großfahndung, bei der auch Einsätzkräfte ...

mehr