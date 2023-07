Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 230710. 5 Schenefeld: Supermarktkundin abgelenkt und bestohlen, ehrlicher Finder bringt Geldbörse zurück

Schenefeld (ots)

Am Samstag um 11 Uhr tätigte eine 83jährige Supermarktkundin aus Schenefeld ihre Einkäufe an der Marktstraße. Ihre Geldbörse verwahrte sie in einem zugeknoteten Jutebeutel, der wiederum ein einem verknoteten Jutebeutel an ihrem Rollator hing. Beim Einkauf nahmen zwei weibliche, circa 25-30 Jahre alte Personen Kontakt zu ihr auf, in dem sie auf Maispackungen zeigten. Als die Kundin die verschiedenen Packungen erklärte, kam es wohl zum Diebstahl. An der Kasse waren die Jutebeutel zwar noch verknotet, die Geldbörse fehlte jedoch. Glücklicherweise erschien nach der Anzeigenaufnahme bei der Polizei ein ehrlicher Finder bei der Dame. Dieser fand die Börse zwischen Wacken und Vaale. 70 Euro Bargeld und die EC-Karte fehlten, aber die persönlichen Ausweispapiere sind nun wieder da. Leider notierte sich die Dame nicht den Namen des ehrlichen Finders. Die Tatverdächtigen werden wie folgt beschrieben: 1) Weiblich, 25-30 Jahre alt, ca. 1,70 m groß, dunkle Haare, dunkler Hauttyp, schwarze Bekleidung, schwarze Handtasche 2) Weiblich, 25-30 Jahre alt, ca. 1,60m groß, gebräunter Hauttyp, weiße Bekleidung, weiße Handtasche

Die Polizei bittet in diesem Zusammenhang, besonders aufmerksam bei Einkäufen zu bleiben, insbesondere bei Kontaktaufnahme durch fremde Personen, die den üblichen Abstand mit Ablenkungen unterschreiten.

