POL-IZ: 230710. Itzehoe: Palette mit wertvoller Fracht gestohlen

Büttel (ots) - In der Nacht zum Donnerstag ist es in Büttel zu einem Einbruch in ein Firmengebäude gekommen. Der Täter machte nur geringe Beute, richtete in dem Objekt jedoch einen Schaden in vierstelliger Höhe an. Von Mittwoch, 18.10 Uhr, bis Donnerstag, 07.00 Uhr, verschaffte sich ein Einbrecher gewaltsam über ein Fenster Zutritt zu dem Betriebsgebäude im Müllereiweg. Im Inneren durchsuchte er mehrere Räume und ...

