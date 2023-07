Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 230707.2 Büttel: Hoher Schaden, geringe Beute

Büttel (ots)

In der Nacht zum Donnerstag ist es in Büttel zu einem Einbruch in ein Firmengebäude gekommen. Der Täter machte nur geringe Beute, richtete in dem Objekt jedoch einen Schaden in vierstelliger Höhe an.

Von Mittwoch, 18.10 Uhr, bis Donnerstag, 07.00 Uhr, verschaffte sich ein Einbrecher gewaltsam über ein Fenster Zutritt zu dem Betriebsgebäude im Müllereiweg. Im Inneren durchsuchte er mehrere Räume und brach unter anderem zahlreiche Spinde und Fächer auf. Er entwendete einen nur kleinen Bargeldbetrag, der verursachte Sachschaden dürfte sich jedoch auf etwa 5.000 Euro belaufen.

Hinweise in dieser Sache nimmt die Itzehoer Kripo unter der Telefonnummer 04821 / 6020 entgegen.

Merle Neufeld

