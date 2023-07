Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 230706.4 Kellinghusen: Auto prallt gegen zwei Bäume

Kellinghusen (ots)

Bei einem Verkehrsunfall in Kellinghusen am gestrigen Nachmittag hat ein Mann leichte Verletzungen erlitten, an seinem Fahrzeug entstand ein Totalschaden.

Um 15.15 Uhr war ein 22-Jähriger in einem Audi auf der Quarnstedter Straße aus Richtung Quarnstedt kommend in Richtung Kellinghusen unterwegs. Hinter einem Bahnübergang geriet er gegen den Bordstein am rechten Fahrbahnrand, verlor die Kontrolle über seinen Wagen und prallte gegen zwei Bäume am rechten Straßenrand.

Im Zuge des Unglücks erlitt der Kellinghusener, der mit nicht angepasster Geschwindigkeit unterwegs gewesen sein dürfte, leichte Verletzungen und kam in ein Krankenhaus. Sein Fahrzeug barg ein Abschleppunternehmen, die Schadenshöhe dürfte sich auf etwa 5.000 Euro belaufen.

Merle Neufeld

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell