POL-IZ: 230706.3 Itzehoe: Zeugen nach Körperverletzung gesucht

Itzehoe (ots)

Nach derzeitigen Erkenntnissen ist es am Dienstagabend in Itzehoe zu einer Körperverletzung eines Jugendlichen durch zwei Unbekannte gekommen. Der Geschädigte erlitt leichte Verletzungen und kam in ein Krankenhaus.

Gegen 22.15 Uhr war der Anzeigende auf der Edendorfer Straße in Höhe des Rewe-Marktes unterwegs. Hier, so der Geschädigte, traf er auf zwei männliche Personen, die ihn unvermittelt angriffen. Der 17-Jährige und einer der Täter gingen zu Boden, wo der Angreifer den Jugendlichen im Gerangel unter anderem biss. Im Anschluss entfernten sich die Beschuldigten in unbekannte Richtung. Im Zuge der Attacke zog sich der Angegriffene blutende Verletzungen zu, ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus.

Laut Angaben des Geschädigten war einer der Täter etwa 25 Jahre alt, hatte kurze blonde Haare mit Geheimratsecken, sprach fließend Deutsch und trug einen hellen Pullover. Der zweite Unbekannte war circa 60 Jahre alt, sprach ebenfalls fließend Deutsch und hatte eine schwarze Jacke an. Hinweise auf die Personen nimmt die Itzehoer Polizei unter der Telefonnummer 04821 / 6020 entgegen.

Merle Neufeld

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell