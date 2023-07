POL-IZ: 230706.1 Itzehoe: Gewahrsam nach Tritt gegen Polizeiauto

Meldorf (ots) - Am Montag um 12:40 Uhr beobachtete eine Zeugin einen Taschendieb und rief die Polizei an. Als ein 43jähriger Mann mit einem Kinderwagen beim Parkplatz am Raiffeisenplatz stand, sah die Zeugin einen circa 19jährigen, sehr schlanken Mann, der in die Cargohose des Geschädigten griff und eine Geldbörse herausnahm. Die Zeugin saß zu diesem Zeitpunkt im ...

mehr