Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 230704. 3 Meldorf: Zeugin beobachtet Taschendieb-Polizei ermittelt

Meldorf (ots)

Am Montag um 12:40 Uhr beobachtete eine Zeugin einen Taschendieb und rief die Polizei an. Als ein 43jähriger Mann mit einem Kinderwagen beim Parkplatz am Raiffeisenplatz stand, sah die Zeugin einen circa 19jährigen, sehr schlanken Mann, der in die Cargohose des Geschädigten griff und eine Geldbörse herausnahm. Die Zeugin saß zu diesem Zeitpunkt im Auto. Sie ließ die Seitenscheibe herunter und sprach den Dieb an. Dieser entnahm sodann Geld, steckte die Geldbörse zurück in die Seitentasche und flüchtete Richtung Bahnhof. Er erbeutete 40 Euro Bargeld. Der flüchtige Täter war zum Zeitpunkt der Tat mit einer dunkelbraunen Hose und einem dunklen Sweatshirt bekleidet. Er hatte schwarze, an der Seite anrasierte Haare und das Deckhaar zur Seite gekämmt. Sachdienliche Hinweise zur Person nimmt die Polizeistation Meldorf unter 04832-20350 entgegen.

