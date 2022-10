Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Albbruck/Lauchringen: Blaue Tonnen brennen

Freiburg (ots)

Am Montag, 10.10.2022, haben in Albbruck und Lauchringen blaue Tonnen gebrannt. Am Morgen kurz vor 07:00 Uhr wurde ein brennendes Müllbehältnis in der Bahnhofstraße in Albbruck entdeckt. Die Feuerwehr, die mit drei Fahrzeugen im Einsatz war, löschte den Brand. An der Tonne an sich entstand kein Sachschaden. Zum zweiten Brand einer blauen Tonne rückte die Feuerwehr gegen 18:40 Uhr in den Dr.-Konrad-Adenauer-Ring in Lauchringen aus. Das brennende Müllbehältnis konnte schnell gelöscht werden. Während in Albbruck das Feuer von einem nicht sachgerecht entsorgten gelben Sack ausgegangen sein dürfte, dauern die Ermittlungen zum Vorfall in Lauchringen noch an.

