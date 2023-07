Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 230704. 2 Heide: Dreiste Betrüger ergaunern ungerechtfertigten Betrag und bestehlen Hausbewohnerin

Heide (ots)

Am Montag, den 26. Juni 2023 klingelten zwei unbekannte Männer bei einer 74jährigen Heiderin in der Klaus-Harms-Straße. Sie gaben sich als Handwerker aus und verlangten 200 Euro für Dachreinigungsarbeiten. Die Bewohnerin glaubte an die Rechtmäßigkeit und gab das Geld heraus, nachdem sie in Begleitung einer der beiden Männer den Betrag aus dem Wohnzimmer holte. Am Sonntag stellte sie nun fest, dass zusätzlich 2000 Euro Bargeld ihres Ersparten fehlten. Auch das Dach wies keine gereinigten Flächen auf. Am Montag erfolgte nun der Kontakt zur Polizei. Diese nimmt nun sachdienliche Hinweise zu den beiden Männern entgegen, die vermutlich noch weitere Hausbewohner im Heider Gebiet aufgesucht haben, unter 0481-940.

