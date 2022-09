Freiwillige Feuerwehr Breckerfeld

FW-EN: Rauch aus Gebäude nach lautem Knall

Breckerfeld (ots)

Datum: 13.09.2022/ Uhrzeit: 21:40 Uhr/ Dauer: ca. 30 Minuten/ Einsatzstelle: Alter Ostring/ Einheiten: Löschzug Breckerfeld, Löschgruppe Delle, Löschgruppe Zurstraße/ Rettungswagen (RTW)/ Polizei/ Bericht (hb): Rauch aus einem mehrgeschossigen Gebäude nach Sprengung wurde der Feuerwehr Breckerfeld am Dienstagabend am Alten Ostring gemeldet. Bei Eintreffen der Feuerwehr wurde von mehreren Anwohnern Rauch aus dem Treppenraum zu der Tiefgarage des Gebäudes nach einem erheblichen Knallgeräusch berichtet. Die Erkundung der Feuerwehr-Einsatzkräfte ergab schnell, dass kein Brand ausgebrochen war. Das Gebäude wurde in dem Bereich allerdings stark beschädigt. Die Feuerwehr sperrte den Bereich ab und entrauchte ihn mit einem Hochleistungslüfter. Die Einsatzstelle wurde an die Polizei übergeben, die die Ermittlungen aufgenommen hat. Der Einsatz endete mit Ankunft an der Feuer- und Rettungswache nach etwa 30 Minuten.

