Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 230703. 4 Wesselburen: Autodieb nach Verfolgungsfahrt in Süderbraup gefasst

Wesselburen (ots)

Am Sonntag um 14:25 Uhr betankte der Besitzer eines Audi A 3 sein Fahrzeug an einer Tankstelle in der Schülper Straße. Als dieser zum Bezahlen an die Kasse ging, schnappte sich ein Autodieb das Fahrzeug und fuhr davon. Gegen 20:30Uhr geriet das gestohlene Fahrzeug ins Visier einer Polizeistreife in Schleswig. Nach einer 20minütigen Verfolgungsfahrt über die B76, Langseestraße, Idstedt und Böklung beendete der Einsatz eines so genannten "Stoppsticks" (Nagelgurt) die Fahrt des Autodiebes Höhe Dollrott Richtung Kappeln. Der Tatverdächtige, ein 31jähriger, bereits polizeilich in Erscheinung getretener Mann und seine 22jährige ebenfalls polizeilich bekannte Beifahrerin wurden vorläufig festgenommen. Beim Fahrer erfolgte zudem die Entnahme einer Blutprobe, da es Hinweise auf vorvergangenen Drogenkonsum (THC) gab. Fahrer und Beifahrerin sind zurzeit ohne festen Wohnsitz. Die Kriminalpolizeistelle in Heide hat die Ermittlungen aufgenommen.

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell