Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 230703. 3 Eddelak: Edelmetall-Diebe gefasst

Eddelak (ots)

Am Samstag um 3 Uhr meldete ein Verantwortlicher einer Stahl- und Maschinenbaufirma in Süderbehmhusen drei Personen, die über Kameraüberwachung auf dem Betriebsgelände entdeckt wurden. Polizeibeamte trafen vor Ort drei Männer aus dem Hamburger Umland im Alter von 22, 32 und 36Jahren an. Sie führten einen weißen Kastenwagen mit sich, in welchem sich Reste zugeschnittener Edelmetallplatten aus dem Hinterhof befanden. Das mitgeführte Stehlgut hatte einen Wert von circa 350 Euro. Es erfolgt ein Strafverfahren wegen Diebstahls gegen die drei Männer.

