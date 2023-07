Lübeck (ots) - In der Nacht zu Samstag (01.07.) kam es in einer Ferienwohnung in Timmendorfer Strand zu einem Brand. Eine Frau konnte sich gemeinsam mit ihrem Sohn rechtzeitig vor dem Feuer retten. Beide kamen anschließend ins Krankenhaus. Gegen 02:30 Uhr wurde die Polizei zu einem Brand in Timmendorfer Strand ...

