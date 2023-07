Lübeck (ots) - Am Samstagabend (01.07.) stellte die Lübecker Polizei in zwei Fällen Autofahrende unter dem Einfluss von Alkohol fest. Bei einem der Einsätze war es zum Verkehrsunfall gekommen. Verletzte wurde niemand. Gegen 17:45 Uhr waren Beamte des 4. Polizeireviers Lübeck bei einem Verkehrsunfall in der Kronsforder Allee im Einsatz. Nach bisherigem Stand der ...

mehr