Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 230704. 5 Buchholz: Parkendes Fahrzeug beschädigt, Zeugen gesucht

Buchholz (ots)

Eine 69jährige Buchholzerin entdeckte am Dienstagmorgen eine Beschädigung ihres Fahrzeuges. Das Auto, ein dunkelgrüner Renault Kadjar, wies Beschädigungen des Rücklichtes der Beifahrerseite sowie Lackkratzer auf. Die Heckstoßstange war an der Anschlussstelle leicht ausgehebelt. Vermutlich entstand der Schaden, als das Fahrzeug geparkt wurde. Am Montag und Dienstag stand das Fahrzeug am Parkplatz des Friedhofes Süderhastedt, in der Birkenallee in Buchholz und auf dem ehemaligen Postparkplatz an der Lindenstraße in Burg. Sachdienliche Hinweise zum Verursacher nimmt die Polizeistation in Burg unter 04825-7799880 entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell