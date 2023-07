Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 230706. 2 Hochdonn: Täter nach Sachbeschädigung mit Fahrzeug geflüchtet und gestellt, dieser fuhr betrunken und ohne Führerschein

Hochdonn (ots)

Am Mittwoch um 18:15 Uhr war ein 48jähriger Mann aus Holstenniendorf gerade dabei, einen Autoreifen in der Großen Schulstraße in Burg zu zerstechen, als dieser von dem Besitzer des Fahrzeuges entdeckt wurde. Der Täter ergriff sodann die Flucht und fuhr mit einem Auto davon. In Hochdonn an der alten Dorfstraße endete der missglückte Fluchtversuch, Polizeibeamte kontrollierten den Mann. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 1,59 Promille. Auch eine gültige Fahrerlaubnis konnte der Mann nicht vorweisen. Ihn erwartet nun ein Verfahren wegen Sachbeschädigung, Trunkenheit im Straßenverkehr und wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell