Bundespolizeiinspektion Hamburg

BPOL-HH: Mit 1,5 Promille: Mann stürzt ins Gleis, klettert über Stromschiene, Schnellbremsung der S-Bahn im SBF Hammerbrook

Hamburg (ots)

Am 21.01.2023 gegen 03:45 schwankte ein 26-jähriger deutscher Staatsangehöriger wohl aufgrund übermäßiger Alkoholisierung über den Bahnsteig des S-Bahnhofs Hammerbrook und stürzte ohne Fremdverschulden ins Gleis.

Vermutlich um nicht von einer sich in der Einfahrt befindlichen S-Bahn überrollt zu werden, rettete sich der 26-Jährige in den Bereich zwischen Stromschiene und Außenwand neben die Gleise. Hierfür überstieg er die Stromschiene, welche eine Spannung von 1200 V führt.

Die Triebfahrzeugführerin einer in den S-Bahnhof einfahrenden S-Bahn erkannte die Person und leitete sofort eine Schnellbremsung ein. Die S-Bahn kam ungefähr 25m vor der Gefahrenstelle zum Stehen.

Eine Stromabschaltung wurde veranlasst.

Durch einen weiteren Reisenden konnte dem Mann aus dem Gleisbett geholfen werden.

Eine vor Ort eintreffende Streife der Hamburger Bundespolizei nahm sich der Personen an.

Der 26-Jährige wurde mittels Funkstreifenwagen zum Bundespolizeirevier Hamburg-Hauptbahnhof verbracht. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von ca. 1,5 Promille.

Nachdem der Mann wieder wegefähig war, wurde er aus den polizeilichen Maßnahmen entlassen.

Gegen ihn war zuvor ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr eingeleitet worden.

Zum Vorfallszeitpunkt befanden sich in der S-Bahn ungefähr 70 Reisende. Durch die Schnellbremsung kam nach derzeitigem Ermittlungsstand keiner der Personen zu Schaden. Die streckensperrenden Maßnahmen dauerten ca. 15 min an.

Aus aktuellem Anlass warnt die Bundespolizeiinspektion Hamburg erneut vor den Gefahren an Bahnanlagen: Der Aufenthalt in den Gleisen ist verboten. Leichtsinniges Verhalten an Bahnanlagen kann zu schweren Unfällen führen und auch Unbeteiligte gefährden. Die Stromschiene hat eine Spannung von 1200 Volt Gleichstrom. Ein Kontakt mit dieser kann zu schwersten Verletzungen führen und endet oftmals tödlich.

Hinweis: Videomaterial aus den Bahnsteig-Kameras kann nicht zur Verfügung gestellt werden.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Hamburg, übermittelt durch news aktuell