POL-IZ: 230707.1 Schenefeld (Steinburg): Zeugen nach Einbruch gesucht

Kellinghusen (ots) - Bei einem Verkehrsunfall in Kellinghusen am gestrigen Nachmittag hat ein Mann leichte Verletzungen erlitten, an seinem Fahrzeug entstand ein Totalschaden. Um 15.15 Uhr war ein 22-Jähriger in einem Audi auf der Quarnstedter Straße aus Richtung Quarnstedt kommend in Richtung Kellinghusen unterwegs. Hinter einem Bahnübergang geriet er gegen den Bordstein am rechten Fahrbahnrand, verlor die Kontrolle ...

