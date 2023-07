POL-IZ: 230710. 4 Hohenaspe: Traktorfahrer kollidiert mit Radfahrer, dieser verletzt sich schwer

Sarzbüttel (ots) - Am Samstag um 15:18 Uhr geriet bei Mäharbeiten ein Aufsitzrasenmäher in der Hauptstraße in Brand. Der 90jähriger Nutzer erlitt hierbei schwere Verbrennungen an Armen, Beinen und im Gesicht. Ersthelfer versorgten den Mann, Rettungskräfte verbrachten ihn in ein Krankenhaus. Die Freiwillige Feuerwehr Sarzbüttel löschte den Aufsitzrasenmäher. ...

