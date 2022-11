Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Schlägerei in Restaurant

Mainz-Altstadt (ots)

Der Polizei wurde am Dienstagabend gegen 20:30 Uhr gemeldet, dass es zu einer Schlägerei zwischen mehreren Personen in einem Restaurant am Schillerplatz kommen würde. Die Beteiligten gingen mit Stühlen aufeinander los. Bei dem Eintreffen der Polizeistreifen des Altstadtreviers konnte nur noch eine Person während der Fahndung angetroffen werden. Diese wies eine leichte Verletzung im Gesicht auf, lehnt jedoch eine ärztliche Behandlung ab. Der Mann schilderte den Beamten, dass es einen Streit zwischen Gästen und einer Kellnerin gab, welcher sich immer weiter hochschaukelte. Er selbst wollte zum Schlichten dazwischen gehen, als die Angreifer ihn körperlich und teilweise mit Stühlen attackierten. Anschließend fuhren die Angreifer mit Fahrrädern weg. In dem Restaurant ist eine Videoüberwachung vorhanden, welche durch die Beamten im Rahmen der weiteren Ermittlungen ausgewertet wird.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Mainz 1 unter der Rufnummer 06131/65-4110 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz1@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell