Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tengen-Blumenfeld, Lkr. Konstanz) Tragekreuz gestohlen

Tengen-Blumenfeld (ots)

Ein unbekannter Täter hat am Sonntagabend, im Zeitraum zwischen 18 Uhr und 18:30 Uhr, das Tragekreuz der Pfarrkirche St. Michael in Blumenfeld gestohlen. Im Anschluss an das Adventssingen schraubte der Unbekannte das Kreuz unbemerkt vom Stab und machte sich mit dem Diebesgut davon. Sachdienliche Hinweise auf den Dieb und den Verbleib des Tragekreuzes nimmt der Polizeiposten Engen, Tel. 07733 94090, entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell