Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 230711.2 Itzehoe: Zeugen nach Einbruch gesucht

Itzehoe (ots)

Am Montagabend ist es in Itzehoe zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus gekommen. Der Täter erbeutete nur wenig Bargeld, aber richtete einigen Sachschaden an.

Im Zeitraum von 18.00 Uhr bis 23.00 Uhr verschaffte sich ein Unbekannter gewaltsam über eine Terrassentür Zutritt zu einem Haus in der Peerkoppel. Aus dem Inneren entwendete er nach derzeitigen Erkenntnissen 50 Euro, die Höhe des angerichteten Sachschadens dürfte bei etwa 500 Euro liegen.

Hinweise auf den Einbrecher gibt es bis jetzt nicht. Zeugen, die im Tatzeitraum im Bereich des Tatortes verdächtige Personen oder Fahrzeuge bemerkt haben, sollten sich mit der Itzehoer Kripo unter der Telefonnummer 04821 / 602 in Verbindung setzen.

Merle Neufeld

