POL-IZ: 230711. 4 Heide: Versuchter Einbruch in Schmuckgeschäft/Goldschmiede

Itzehoe (ots) - Am Montagabend ist es in Itzehoe zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus gekommen. Der Täter erbeutete nur wenig Bargeld, aber richtete einigen Sachschaden an. Im Zeitraum von 18.00 Uhr bis 23.00 Uhr verschaffte sich ein Unbekannter gewaltsam über eine Terrassentür Zutritt zu einem Haus in der Peerkoppel. Aus dem Inneren entwendete er nach derzeitigen Erkenntnissen 50 Euro, die Höhe des angerichteten ...

