POL-ROW: ++ Sattelzug knallt in Bergungsfahrzeug - wie durch ein Wunder wird niemand verletzt: Autobahn Richtung Hamburg zeitweise vollgesperrt ++

Rotenburg (ots)

Horstedt/BAB1. Heute Morgen ist es gegen 02:26 Uhr in der Früh zu einem Verkehrsunfall auf der Hansalinie zwischen einem Sattelschlepper und einem Lkw gekommen. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen befand sich zum Unfallzeitpunkt ein Abschlepp-Lkw für Bergungsmaßnahmen auf dem Seitenstreifen (auch "Standstreifen" oder "Pannenstreifen") der BAB 1 in Fahrtrichtung Hamburg. Kurz vor dem Unfall fuhr ein 44-jähriger Mann mit seinem Sattelzug auf dem Hauptfahrstreifen. Als er den Pannen-Lkw auf dem Seitenstreifen vor sich sah, bremste der 44-Jährige seine Zugmaschine plötzlich stark und verriss aus noch ungeklärter Ursache sein Lenkrad so, dass das Heck seines Aufliegers in den Lkw des Abschleppunternehmens krachte. Die Beamten der Autobahnpolizei waren zügig vor Ort -wie durch ein Wunder wurde bei dem Unfall niemand verletzt. Der Verursacher transportiere mit seinem Gespann jedoch gerade Bierkisten, welche durch die Wucht des Aufpralles auf der gesamten Fahrbahn verteilt wurden. Für die Aufräumarbeiten und die Verkehrsunfallaufnahme musste die Autobahn in Fahrtrichtung Hamburg ab der Anschlussstelle Stuckenborstel zeitweise vollgesperrt werden. Nun wird ermittelt, wie es zu dem Verkehrsunfall kommen konnte. Der Gesamtschaden wird auf ca. 10.000,00 Euro geschätzt.

