POL-ROW: ++ Optische Sicherheitskampagne für Radfahrer in Zeven gestartet ++

Optische Sicherheitskampagne für Radfahrer in Zeven gestartet

Zeven. Die Verkehrswacht Bremervörde-Zeven e.V., das Polizeikommissariat Zeven sowie die Samtgemeinde Zeven starteten kürzlich gemeinsam eine landesweite Radverkehrssicherheitsaktion. Im Kreuzungsbereich am Vitus-Platz wurden erste und sichtbare Zeichen installiert - ein "rotes Fahrrad" mit entsprechendem Schild und Piktogramme samt Texthinweisen auf Geh- und Radwegen.

Das Niedersächsische Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Bauen und Digitalisierung hatte im Rahmen des veröffentlichten Fahrradmobilitätskonzepts unter anderem formuliert, dass die Zahlen getöteter und verletzter Radfahrer bis 2025 um mindestens 20% gesenkt werden sollen. Um dieses Ziel zu erreichen wurde eine neue Kampagne für die Sicherheit des Radverkehrs konzipiert.

Den Vertretern der Verkehrswacht Bremervörde-Zeven e.V. Johannes Fuhr und Rolf Meyer (zugleich Kontaktbeamter der Polizei), der Leiterin des Einsatz- und Streifendienstes der Polizei Zeven, Pia Kostbade, sowie dem Samtgemeindebürgermeister Henning Fricke und Niklas Breden der örtlichen Verkehrsbehörde war es ein Anliegen, die zwei Symbole - "rotes Rad" und Radweg-Piktogramme - persönlich in Zeven zu installieren. Die vorgeschlagene Initiative wurde von den drei Mitwirkenden Partnern dankend aufgenommen, um damit ihren wichtigen Beitrag für einen sicheren Radverkehr in der Samtgemeinde leisten zu können.

Mit optischen Reizen soll an die geltenden Regeln des Rad- und Straßenverkehrs entsprechend erinnert werden. Die Hingucker sensibilisieren und appellieren, im Verkehr aufeinander Rücksicht zu nehmen und achtsam zu sein. In diesem Zusammenhang erinnern die Projektpartner auch daran, dass beim Überholen von Radfahrern ein Mindestabstand von 1,5 Meter einzuhalten ist.

Zuspruch für die Aktion gab es sofort von den Bürgerinnen und Bürgern: "Endlich Mal eine tolle Aktion, das finde ich richtig gut!". So rief es eine vorbeifahrende Radfahrerin am Vitus-Platz, als sie die Installation der Kampagne bemerkte. Die Radfahrerin hielt an und erzählte in einem kurzen "Schnack" von einigen gefährlichen Situation, die sie als Radfahrerin bereits erlebt hatte. Für die Initiatoren vor Ort eine gute Bestätigung für die schützenden Maßnahmen.

Rolf Meyer und Johannes Fuhr kündigten an, dass zeitnah ein zweiter Standort bearbeitet wird - der Kreuzungsbereich Labesstraße/Bäckerstraße. Weiterhin ist vorgesehen, dass die optischen Elemente wandern, sodass immer mal wieder neue Stellen in den Blickfang aller Verkehrsteilnehmer geraten.

Abschließend stellten die Vertreterinnen und Vertreter der Sicherheitsmaßnahmen fest: "Der Radverkehr muss sicherer werden. Auf ihn muss plakativ hingewiesen werden, damit aufeinander Rücksicht genommen wird. Dieses Ziel wollen wir mit unserem Engagement unterstützen. Dies ist uns allen eine Herzensangelegenheit." Im Vorfeld sind die zuständigen Straßenbaulastträger ebenso beteiligt worden, die alle dieser Radverkehrsaktion zugestimmt haben.

Auf den Fotos: Henning Fricke, Rolf Meyer, Niklas Breden und Johannes Fuhr bei der Montage des ersten Rades und gemeinsam mit Pia Kostbade beim Aufsprühen der Piktogramme.

