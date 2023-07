Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Unbekannte brechen in Einfamilienhaus ein - Beute im ungefähren Wert von 5500 Euro ++ Mit 2,10 Promille Richtung Rotenburg - Beamte beenden gefährliche Trunkenheitsfahrt ++

Rotenburg (ots)

E-Scooter am Busbahnhof entwendet

Zeven. Unbekannte entwendeten am gestrigen Tag zwischen 12:05 Uhr und 18:00 Uhr einen gegen die Wegnahme gesicherten E-Scooter. Das ver- und angeschlossene Fahrzeug wurde von dem Eigentümer in der Bäckerstraße am Busbahnhof im Bereich der Fahrradständer abgestellt und vorsichtshalber gleich doppelt verschlossen. Es half nicht - die Zeit in der das beliebte Elektrofahrzeug unbeaufsichtigt am Busbahnhof stand nutzte der noch unbekannte Täter um es zu stehlen.

Einbruch zur Tageszeit - Schmuck entwendet

Rotenburg. Im Bussardweg drangen Unbekannte am 26.07.2023 in ein Einfamilienhaus ein. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen stiegen die Täter gestern zwischen 11:00 Uhr und ca. 13:00 Uhr in das Haus ein. Hier durchsuchten sie die Räumlichkeiten nach Beute. Sie fanden Schmuck im geschätzten Wert von 1800 Euro und verließen anschließend die Örtlichkeit. Die Ermittlungen zur Identifizierung der unbekannten Täter dauern an.

Unbekannte brechen in Einfamilienhaus ein - Beute im ungefähren Wert von 5500 Euro

Hamersen. Zwischen 09:00 und 17:30 Uhr drangen am gestrigen Mittwoch bislang unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus im "Hamersbruch" ein. Nachdem sie sich unerlaubten Zutritt verschafft hatten, durchwühlten sie sämtliche Räume und die dort befindlichen Behältnisse nach möglichem Diebesgut. Die Täter fanden Schmuck im geschätzten Wert von 5500 Euro und verließen damit das Gebäude unerkannt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Mit 2,10 Promille Richtung Rotenburg - Beamte beenden gefährliche Trunkenheitsfahrt

Scheeßel. Am 26.07.2023 beendeten Beamte der Rotenburger Polizei eine gefährliche Trunkenheitsfahrt auf der B75 in Fahrtrichtung Rotenburg. Gegen 22:05 Uhr bemerkten sie einen auffällig langsam fahrenden Pkw vor ihnen - 40 km/h bei erlaubten 100 km/h. Außerdem fuhr das Fahrzeug immer wieder sog. "Schlangenlinien". Grund genug für die Beamten die Fahrzeugführerin des VW Golf zu überprüfen. Nachdem sie zunächst nicht auf das "Anhaltesignal" des Streifenwagens reagiert hatte, stoppte sie ihr Fahrzeug schlussendlich doch. Schnell war klar: Die 49-jährige Frau am Steuer war absolut Fahruntüchtig. Sie hatte zum Zeitpunkt der Kontrolle eine Atemalkoholkonzentration von 2,10 Promille. Der Frau wurde auf der Polizeiwache eine Blutprobe entnommen und ihre Fahrzeugschlüssel sichergestellt. Mit der Beschlagnahme ihres Führerscheins war sie nicht einverstanden - das Dokument verblieb trotzdem auf der Polizeidienststelle. Die Beamten leiteten ein Strafverfahren gegen die 49-Jährige ein. Für ihre Trunkenheitsfahrt wird sie sich nun verantworten müssen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Rotenburg, übermittelt durch news aktuell