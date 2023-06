Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Plankstadt/ Rhein-Neckar-Kreis: Vorfahrt missachtet - Rollerfahrerin verletzt

Plankstadt/ Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Montag fuhr um 15 Uhr eine 45-Jährige mit ihrem Daimler über die Kreuzung Lessingstraße/ Schillerstraße. Dabei missachtete sie die dortige Rechts-vor-Links-Regelung und übersah so die Vorfahrt einer 36-jährigen Rollerfahrerin. Es kam zur Kollision der beiden Fahrzeuge und die Rollerfahrerin stürzte zu Boden. Sie wurde dabei leicht verletzt. Zur weiteren medizinischen Abklärung wurde die 36-Jährige in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden an beiden Fahrzeugen wird auf 500 Euro geschätzt.

Die Unfallverursacherin muss sich nun wegen der Vorfahrtsverletzung sowie der fahrlässigen Körperverletzung verantworten.

