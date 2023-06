Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Unter Drogen und ohne Führerschein am Steuer

Mannheim (ots)

Der 23-jährige Fahrer eines Mercedes wurde am Dienstag um kurz nach 17:30 Uhr von einer Streife des Polizeireviers Mannheim-Käfertal angehalten und kontrolliert. Dabei hatten die Beamten den richtigen Riecher, denn der Fahrer rannte, nachdem er sein Auto auf einem Parkplatz an der Wormser Straße geparkt hatte, sofort davon. Nicht ohne Grund, wie sich nach einer kurzen Verfolgung und der anschließenden Festnahme herausstellte. Der 23-Jährige war ohne Führerschein und unter Drogeneinfluss am Steuer gewesen. Zudem lag noch ein Haftbefehl wegen einer nicht bezahlten Geldstrafe gegen ihn vor. Die 25-jährige Halterin des Mercedes übernahm die noch ausstehende Geldforderung, so dass der 23-Jährige nach der Abgabe einer Blutprobe wieder auf freien Fuß gesetzt werden konnte.

Ihn erwartet eine Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr und Fahren ohne Fahrerlaubnis. Aber auch die Fahrzeughalterin muss mit einer Anzeige rechnen, denn sie hatte dem 23-Jährigen ihr Auto überlassen, obwohl sie wusste, dass dieser keinen Führerschein mehr hatte.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell