Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: 30-Jährigen geschlagen und erpresst - Zeugen gesucht!

Heidelberg (ots)

In der Nacht zum Dienstag gegen 2 Uhr wurde ein 30-Jähriger von zwei bislang unbekannten Tätern im Bereich der Oberbadgasse geschlagen und aufgefordert, seinen Geldbeutel auszuhändigen.

Die zwei unbekannten Täter kamen zuvor mit dem 30-Jährigen im Bereich der Unteren Straße vor einer Bar ins Gespräch. Zu dritt gingen sie in Richtung Marktplatz als einer der Täter unvermittelt den 30-Jährigen im Bereich der Obergasse ins Gesicht schlug. Hiernach griffen beide Täter dann den zu Boden gestürzten 30-Jährigen mit weiteren Schlägen und Tritten an. Dabei forderten sie ihn auf, ihnen seinen Geldbeutel auszuhändigen. Dieser Forderung kam der 30-Jährige nach. Nachdem die Täter das Bargeld im zweistelligen Bereich hieraus entwendeten, flüchteten sie in Richtung Heidelberger Schloss. Der 30-Jährige wurde leicht verletzt.

Die Täter werden wie folgt beschrieben:

1. Täter: circa 176 cm groß, zwischen 19 und 21 Jahre alt, normale Statur. Er trug braunes, kurzes, zur Seite gekämmtes Haar, einen Kinnbart, ein blaues T-Shirt und Jeanshosen.

2. Täter: circa 176 cm groß, zwischen 19 und 21 Jahren alt, normale Statur. Er trug seitlich kurzes, dunkelbraun-schwarzes Haar, eine schwarze Basecap, ein weißes T-Shirt und blaue Jeans.

Die Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat die weiteren Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die Hinweise zu den Tätern oder der Tat selbst geben können, sich unter der Telefonnummer 0621/174-4444 zu melden.

