Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: Täter brechen in Baustelle ein und pumpen 500L Dieselkraftstoff ab ++ Mann wird der Führerschein nach Alkoholfahrt entzogen ++ Zwei Personen bei Verkehrsunfall leichtverletzt

Rotenburg (ots)

Schwerer Fall des Diebstahls - Täter brechen in Baustelle ein und pumpen 500L Dieselkraftstoff ab

Heeslingen. Unbekannte Täter verschafften sich zu einer noch unbekannten Tatzeit im Zeitraum vom 24.07.2023, ca. 21:00 Uhr bis zum 25.07.2023, ca. 07:00 Uhr, in der Steddorfer Straße unerlaubten Zutritt zu einer Baustelle. Nachdem sie die Sicherung eines Bauzaunes zerstört hatten, gingen sie zu einer unverschlossenen Tankstation für Bohrkräne und zapften dort ca. 500 L Diesel ab. Anschließend verließen die oder der Unbekannte die Baustelle und flohen mit dem erlangten Diebesgut in unbekannte Richtung. Der Schaden wird auf ca. 810 Euro geschätzt. Die Polizei in Zeven hat die Ermittlungen zur Identifizierung der Täter aufgenommen.

Mann wird der Führerschein nach Alkoholfahrt entzogen - Diensthund nach Täuschungsversuch im Einsatz

Zeven. Am Dienstagnachmittag wurde der Polizei Zeven gegen 15:58 Uhr ein auffälliges Fahrzeug durch einen 41-jährigen Verkehrsteilnehmer gemeldet. Der Mann hatte allen Grund zur Sorge, denn der gemeldete Pkw Audi fuhr nach seinen Angaben in den Gegenverkehr und sog. "Schlangenlinien". Die alarmierte Polizei vom Polizeikommissariat Zeven stoppte den gemeldeten Audi umgehend und überprüfte die Fahrtauglichkeit des 42-jährigen Fahrzeugführers. Er musste pusten und besaß eine Atemalkoholkonzentration von 0,76 Promille. Im weiteren Verlauf der Fahrtauglichkeitsüberprüfung versuchte der Mann anschließend die Polizeibeamten über eine mögliche Drogenbeeinflussung zu täuschen. Der 42-Jährige führte eine Substanz mit, die auf einen Manipulationsversuch des urinbasierten Drogenschnelltests hinwies. Die Beamten ließen sich nicht fehlleiten - das auf der Wache abgegebene Blut des Mannes wird nun zusätzlich auf die Abbauprodukte von Betäubungsmitteln untersucht. Die weitere Fahrt wurde dem Mann untersagt und ein Richter ordnete umgehend die Beschlagnahme seines Führerscheines an. Außerdem wurde die Durchsuchung des zuvor geführten Audis angeordnet. Hierfür kam ein Diensthund der Polizeidirektion Lüneburg zum Einsatz. Der Suchtmittelspürhund nahm seine Arbeit in Zeven auf und konnte im Pkw nach gründlicher Suche keine illegalen Substanzen feststellen. Da das Ergebnis der Blutuntersuchung noch aussteht, leiteten die Beamten vorerst nur ein Strafverfahren wegen der Trunkenheit im Verkehr ein.

Zeugen gesucht - Autofahrer touchiert Radfahrer beim Überholen und flieht von der Unfallstelle

Zeven. Im "Brakeweg" ereignete sich am Dienstagmorgen um 05:55 Uhr eine Verkehrsunfallflucht, bei der ein 24-jähriger Radfahrer aus Zeven leichtverletzt wurde. Nach derzeitigem Ermittlungsstand fuhr ein noch unbekannter Autofahrer mit seinem VW Passat in Richtung eines, an den "Brakeweg" angrenzenden, Waldstückes. Beim Überholen des Radfahrers touchierte der Passat dann vermutlich das Hinterrad des Rades, sodass der 24-Jährige die Balance verlor und im Seitenraum stürzte. Hierbei zog er sich leichte Verletzungen zu. Der Unfallverursacher stoppte sein Auto nicht und führte die Fahrt, ohne seiner Pflicht nachzukommen, fort. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Identifizierung des noch Unbekannten aufgenommen. Es wurden Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung sowie der unerlaubten Unfallflucht eingeleitet. Wer Zeuge des Vorfalles war wird gebeten sich bei der Polizei Zeven unter 04281/93060 zu melden.

Autofahrer übersieht Radfahrerin - Verletzung muss im Krankenhaus behandelt werden

Rotenburger. Am Dienstagmorgen wurde gegen 07:58 Uhr eine 18-jährige Radfahrerin bei einem Verkehrsunfall in der "Harburger Straße" leichtverletzt. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen übersah ein 95-jähriger Autofahrer mit seinem Pkw Peugeot die von vorne kommenden Frau an der Ecke "Auf dem Rusch" beim Linksabbiegen. Hierdurch stürzte die 18-Jährige auf die Fahrbahn und zog sich Prellungen am Bein zu. Die Radfahrerin wurde zur weiteren Behandlung von einem hinzugerufenen Rettungswagen in ein naheliegendes Krankenhaus gebracht. Bei der standardmäßigen Überprüfung der Fahrtauglichkeit des 95-jährigen Unfallverursachers konnten durch die Beamten keine Beeinträchtigungen festgestellt werden. Nichtsdestotrotz wird sich der Mann wegen fahrlässiger Körperverletzung und seinem Fehlverhalten im Straßenverkehr verantworten müssen.

Zwei Personen bei Verkehrsunfall leichtverletzt - Totalschaden an beiden Fahrzeugen

Hellwege. Am Dienstagmorgen ereignete sich an einer Einmündung in der "Verdener Straße" gegen 08:12 Uhr ein Verkehrsunfall mit zwei leichtverletzten Personen. Hierbei übersah der 38-jährige Fahrzeugführer eines Pkw Dacia aus noch ungeklärter Ursache einen von links kommenden, vorfahrtberechtigten, Pkw Opel eines 20-jährigen Mannes. Durch den Zusammenstoß beider Autos wurden die Fahrer leichtverletzt. Sie klagten über Schmerzen im Bereich des Oberkörpers. Die Unfallwagen waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand an den Pkw ein Totalschaden in Höhe von geschätzten 16.000,00 Euro. Der 38-jährge Unfallverursacher muss sich nun wegen fahrlässiger Körperverletzung und wegen eines Verstoßes gegen die Straßenverkehrsordnung verantworten.

Original-Content von: Polizeiinspektion Rotenburg, übermittelt durch news aktuell