Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: Diebstahl eines Katalysators

St. Wendel (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurde an einen schwarzem VW Golf, älteres Modell, welcher auf dem Parkplatz der Fa. Fresenius in der Frankfurter Straße in St. Wendel geparkt war, der Katalysator entwendet. Zuvor wurde dieser von bislang unbekannten Tätern mittels eines Schneidwerkzeuges abgetrennt. Die Polizei St. Wendel sucht Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben könnten. Hinweise telefonisch unter der 06851 / 898 - 0 oder per mail an pi-st-wendel@polizei.slpol.de

