POL-ROW: ++ 375 Meter Stromkabel von Großbaustelle entwendet - Schaden im 5-stelligen Bereich ++ Dieb betritt Privatgrundstück in der Nacht - Bewegungsmelder verhindert vermutlich schlimmeres ++

Dieb betritt Privatgrundstück in der Nacht - Bewegungsmelder verhindert vermutlich schlimmeres

Bremervörde. In der Mozartstraße versuchte ein noch unbekannter Dieb in einen Pkw auf einem freizugänglichen Grundstück einzubrechen. Durch die Dunkelheit geschützt, betrat er am vergangenen Montag um ca. 03:49 Uhr den privaten Grund und ging schlussendlich zielgerichtet zum dort abgestellten Fahrzeug. Als er mit einer Taschenlampe den Innenraum des Fahrzeuges ausgeleuchtet hatte, wurde er durch den hörbaren Alarm eines dort angebrachten Bewegungsmelders verschreckt. Der Täter floh ohne Diebesgut in unbekannte Richtung. Die Polizei ermittelt gegen den Täter wegen des versuchten Diebstahls.

Mattschwarzes E-Mountain-Bike geklaut

Zeven. Zwischen 03:00 Uhr morgens und 10:30 Uhr am Vormittag des gestrigen Montags bediente sich ein noch unbekannter Täter am Eigentum Fremder. In der Altbremer Straße hatte die Geschädigte ihr E-Bike der Marke Telefunken "Aufsteiger M920" (29 Zoll) auf einem Parkplatz hinter einer Bäckerei abgestellt und gegen Wegnahme mittels Kettenschloss gesichert. Das hinderte den Unbekannten offensichtlich nicht an dem Diebstahl. Wer Angaben zum Verbleib des sportlichen, mattschwarzen Elektrofahrrads machen kann, wird gebeten die Polizei Zeven unter 04281/93060 zu kontaktieren.

375 Meter Stromkabel von Großbaustelle entwendet - Schaden im 5-stelligen Bereich

Alfstedt. Unbekannte Täter betraten in den frühen Morgenstunden des 24.07.2023 eine umzäunte Großbaustelle in der Straße "Blöckenweg". Hier entwendeten sie unerkannt 375 Meter eines Stromkabels und verbrachten dieses von der Baustelle. Anschließend flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. Der Schaden wird auf ca. 18.750,00 Euro geschätzt. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an.

Verkehrsunfall bei der Arztpraxis - Wer kann Hinweise zum unbekannten Unfallverursacher geben?

Bothel. Bereits am 15.07.2023 ereignete sich gegen 06:00 Uhr morgens ein Verkehrsunfall bei einer Arztpraxis in der Straße "Horstweg". Aufgrund der Beschädigungen ist davon auszugehen, dass der oder die Unfallflüchtige beim Rangieren, bzw. Ein- oder Ausparken, mit einem dort liegenden "Findling" kollidiert war. Statt das Auto anzuhalten, schob der oder die noch Unbekannte den Stein mit der Motorkraft des Fahrzeuges weiter über den Parkplatz, sodass der Stein schlussendlich gegen die Gebäudefassade der Praxis schlug. Hierbei entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von 5000 Euro am Gebäude. Statt sich bei der Polizei oder dem Eigentümer des Gebäudes als Verursacher zu identifizieren, fuhr der Beteiligte unerkannt fort. Aus diesem Grund ermittelt die Polizei in Bothel. Zeugen werden gebeten Hinweise der Polizei unter 04266-955680 mitzuteilen.

Berauscht auf der Autobahn - Mehrere Verfahren gegen Autofahrer eingeleitet

Elsdorf/BAB1. Am frühen Dienstagmorgen kontrollierten Beamte der Autobahnpolizei Sittensen gegen 01:15 Uhr früh einen 43-jährigen Hamburger in seinem Opel Zafira. Der Mann befuhr gerade die Hansalinie in Richtung Hamburg, als die Beamten das Fahrzeug wegen einer geplanten Routine-Kontrolle auf Höhe der Anschlussstelle Elsdorf von der Autobahn führten. Im Rahmen der Überprüfung wurde dann festgestellt, dass der Mann sein Fahrzeug vermutlich unter dem Einfluss von Kokain und Methamphetamin geführt hatte. Ein vor Ort durchgeführter Drogentest reagierte dementsprechend positiv auf die illegalen Betäubungsmittel. Des Weiteren wurde die kleinere Menge einer weißen Substanz im angehaltenen Pkw aufgefunden und durch die Polizeibeamten sichergestellt. Der 43-Jährige musste mit auf die Wache der Autobahnpolizei und dort eine Blutprobe abgeben. Die Weiterfahrt wurde ihm zusätzlich untersagt. Im Rahmen der eingeleiteten Straf- und Ordnungswidrigkeitenverfahren werden nun die Blutwerte ermittelt und das sichergestellte Pulver analysiert.

