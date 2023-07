Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++Hochwertige Pedelecs entwendet++Einbruch in Einfamilienhaus++Kradfahrer flüchtet vor Polizei++Brand eines Einfamilienhauses mit zwei Verletzten ++

Rotenburg (ots)

Hochwertige Pedelecs entwendet

Zeven. In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag entwendeten unbekannte Täter aus einem Schuppen in der Straße Zum Neuen Lande in Zeven 2 Pedelecs. Die unbekannten Täter begaben sich hierzu in den Garten des Grundstücks, hebelten die Tür des dortigen Holzschuppens auf und entwendeten daraus die hochwertigen Pedelecs. Die Polizei bittet nun um sachdienliche Hinweise unter 04281/93060

Einbruch in Einfamilienhaus

Rotenburg. Im Tatzeitraum von Mittwochabend, 19.07. bis Donnerstagabend, 20.07.2023, brachen unbekannte Täter in der Unterstedter Straße in Rotenburg in ein Einfamilienhaus ein. Die Täter begaben sich zur, auf der Rückseite des Hauses gelegenen, Terrassentür, hebelten diese auf und verschafften sich somit Zutritt zu dem Wohnhaus. Im Haus durchwühlten sie diverse Räume und verließen anschließend mit dabei aufgefundenem Bargeld das Haus unerkannt auf dem Einstiegsweg. Wer Hinweise zu verdächtigen Fahrzeugen oder Personen geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei Rotenburg unter 04261/9470

Kradfahrer flüchtet vor Polizei

Zeven. Am Donnerstagnachmittag flüchtete ein 21-jähriger Kradfahrer vor der Polizei. Die Beamten der Polizei Zeven wollten im Rahmen einer Verkehrskontrolle einen Kradfahrer in der Meyerstraße in Zeven kontrollieren. Nachdem die Streifenwagenbesatzung das Anhaltesignal zeigte, gab der Kradfahrer unvermittelt Gas und versuchte sich der Kontrolle zu entziehen. Er hatte allerdings nicht mit dem schnellen Streifenkollegen gerechnet. Dieser holte den Flüchtenden fußläufig ein und sammelte zudem noch die vom Kradfahrer während der Flucht entsorgten Tüten mit Cannabis auf. Bei dem jungen Mann, fanden die Beamten zudem noch 2 Mobiltelefone, ein Einhandmesser und eine größere Summe Bargeld auf. Gegen den Kradfahrer wird nun unter anderem ein Verfahren wegen des Verdachts des unerlaubten Handelns mit Betäubungsmitteln eingeleitet.

Brand eines Einfamilienhauses mit zwei Verletzten

Bremervörde. Am Freitagmorgen wurde der Einsatzleitstelle gegen 04:00 Uhr der Brand eines Einfamilienhauses in der Straße Neues Feld in Bremervörde mitgeteilt. Aus bislang unbekannter Ursache brannten der Dachstuhl sowie das komplette, darunterliegende Obergeschoß des Hauses aus. Die 7 Bewohner des Einfamilienhauses konnten sich selbstständig in Sicherheit bringen. Eine 37-jährige Bewohnerin erlitt dabei eine leichte Rauchgasintoxikation und ein 64-jähriger Bewohner zog sich leichte Brandwunden zu. Beide wurden in ein Krankenhaus verbracht. Die Freiwilligen Feuerwehren aus Bremervörde, Nieder Ochtenhausen und Hönau-Lindorf konnten den Brand unter Kontrolle bringen und damit ein Übergreifen auf andere, benachbarte Häuser verhindern. Der Gesamtschaden wurde durch den Einsatzleiter der Feuerwehr Bremervörde auf ca. 100.000 Euro geschätzt. Die Brandermittler der Polizei Bremervörde nahmen, nach vollständigem Ablöschen die Ermittlungen zur Brandursache auf.

Original-Content von: Polizeiinspektion Rotenburg, übermittelt durch news aktuell