Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++Vollsperrung auf der A1 (FOTO)++Schmuck bei Einbruch gestohlen++

Bild-Infos

Download

Rotenburg (ots)

Vollsperrung auf der A1 (FOTO)

#Lichtbild in der digitalen Pressemappe#

A1/Sittensen. Am 19.07.2023 ereignete sich gegen 17 Uhr auf der A1 in Fahrtrichtung Hamburg ein Verkehrsunfall mit 6 beteiligten Fahrzeugen. Der 56-jährige Fahrer eines Sattelzuges übersah das Ende eines verkehrsbedingt entstandenen Staus, fuhr auf und schob dabei 3 bereits staubedingt haltende Fahrzeuge aufeinander. Bei einem dieser Fahrzeuge handelte es sich um einen Transporter mit Anhänger, welcher mit einem PKW beladen war. Unmittelbar nach dieser Kollision fuhr ein weiterer Sattelzug hinten auf den Sattelzug des 56-jährigen Unfallverursachers auf, wodurch der mit dem PKW beladene Anhänger des Transporters gegen einen weiteren, bis dahin unbeteiligten PKW geschoben wurde. Der 56-jährige Sattelzugführer wurde dabei leicht verletzt, an allen unfallbeteiligten Fahrzeugen entstanden Sachschäden. Für die Unfallaufnahme und die sich daran anschließenden Aufräum- und Reinigungsarbeiten der Fahrbahn musste die A 1 in Richtung Hamburg ab der Anschlussstelle Sittensen für die Dauer von knapp 4 Stunden voll gesperrt werden. Gegen die beiden LKW-Fahrer leiteten die Beamten der Autobahnpolizei Sittensen ein Verfahren ein.

Schmuck bei Einbruch gestohlen

Sottrum. Am Mittwoch, 19.07.2023 ereignete sich in der Zeit von 10:00- 12:15 Uhr ein Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Lindenstraße in Sottrum. Die unbekannten Täter hebelten die Terrassentür auf, verschafften sich dadurch Zugang zu dem Haus, durchsuchten die Räume und flüchteten anschließend unerkannt mit gestohlenen Schmuckstücken. Die Kriminalpolizei Rotenburg bittet nun um sachdienliche Hinweise unter 04261/9470

Original-Content von: Polizeiinspektion Rotenburg, übermittelt durch news aktuell