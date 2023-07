Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++LKW- Fahrer mit gefälschtem Führerschein++In Kindergarten eingebrochen++

Rotenburg (ots)

LKW- Fahrer mit gefälschtem Führerschein

Sittensen. Am Montagabend, 17.07.2023 ereignete sich auf dem Parkplatz Grundbergsee ein Verkehrsunfall. Ein 46-jähriger LKW-Fahrer touchierte mit seinem Sattelzug beim Rückwärtsfahren einen parkenden LKW. Im Rahmen der Unfallaufnahme händigte der verursachende Sattelzugführer den Polizeibeamten der Verfügungseinheit Rotenburg einen Kartenführerschein aus. Die Beamten erkannten umgehend Fälschungsmerkmale an dem Führerschein und veranlassten eine Prüfung durch eine Dokumentenprüferin. Das Ergebnis ihrer Überprüfung stand schnell fest: bei dem vorgelegten Führerschein handelte es sich um eine Totalfälschung. Somit muss sich der Fahrzeugführer des Sattelzuges zusätzlich zum Verkehrsunfall noch wegen Urkundenfälschung und Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten. Im Rahmen der weiteren Ermittlungen vor Ort wurden zudem die Daten aus dem digitalen Kontrollgerät des Sattelzuges gesichert und ausgewertet. Hierdurch konnten dem Fahrzeugführer insgesamt 11 weitere Taten wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis im Bundesgebiet sowie einige Verstöße gegen die Lenk- und Ruhezeiten aus den zurückliegenden Wochen nachgewiesen werden, welche ebenfalls zur Anzeige gebracht wurden.

In Kindergarten eingebrochen

Zeven. In der Nacht von Montag auf Dienstag, 17. auf den 18.07.23, brachen unbekannte Täter in eine Kindertagesstätte in der Godenstedter Straße in Zeven ein. Die Täter schlugen eine Scheibe des Kindergartens ein, entriegelten danach ein Fenster und verschafften sich so Zugang zum Innenraum. Nachdem die Täter das dortige Büro durchwühlt hatten, verließen sie die Kindertagesstätte wieder. Ob bei der Tat Diebesgut erlangt wurde, steht bislang nicht fest. Wer sachdienliche Hinweise geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei Zeven unter 04281/93060

Original-Content von: Polizeiinspektion Rotenburg, übermittelt durch news aktuell