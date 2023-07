Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++Wohnungseinbrecher festgenommen- Bundesländerübergreifende Zusammenarbeit++

Rotenburg (ots)

Zeven/Plön. Am Dienstag, dem 11.07.2023, kam es in 24306 Plön (SH) zu einem Wohnungseinbruch in ein Einfamilienhaus. Durch einen aufmerksamen Nachbarn konnte im dortigen Kieler Kamp das Kennzeichen des Tatfahrzeuges abgelesen und der zuständigen Polizei mitgeteilt werden. Durchgeführte Ermittlungen der Kriminalpolizei Plön ergaben, dass die bis zu diesem Zeitpunkt unbekannten Täter vermutlich für 6 weitere Wohnungseinbrüche im süd-westlichen Bereich Schleswig-Holsteins in Frage kommen. Am 16.07. 2023 ereigneten sich im niedersächsischen Zeven, im Braueler Weg sowie im Wallweg, ebenfalls Wohnungseinbruchdiebstähle in Einfamilienhäuser. Im Rahmen von Observationsmaßnahmen durch ein Mobiles Einsatzkommando der Polizei Schleswig-Holstein konnten anschließend zwei männliche Personen im Alter von 23 und 26 Jahren nach den Wohnungseinbruchdiebstählen, im Bereich der Ortschaft Seedorf, festgenommen werden. Ein weiterer Täter konnte fußläufig flüchten. Durch Kräfte der Polizei Niedersachen wurde im Nahbereich nach dem flüchtigen Täter gefahndet. Eine Absuche der umliegenden Felder durch einen angeforderten Polizeihubschrauber sowie die weiteren eingeleiteten Suchmaßnahmen führten nicht zum Antreffen der flüchtigen Person. Das Täterfahrzeug wurde vor Ort durch die Beamten beschlagnahmt und abgeschleppt. Ein Antrag auf Haftbefehl gegen die beiden, von der Polizei Schleswig-Holstein festgenommenen, Täter wird derzeit durch die zuständige Haftrichterin geprüft.

