Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Fahrzeugdiebe am Autohaus

Gera (ots)

Gera: Bislang unbekannte Fahrzeugdiebe befanden sich in der Zeit vom Freitag (10.03.2023) bis Samstag (11.03.2023) auf dem Gelände eines Autohauses in der Leibnizstraße. Dort stahlen sie zwei Fahrzeuge, welche auf dem Außengelände des Autohauses ausgestellt waren und flüchteten damit. Bei den gestohlenen Fahrzeugen handelt es sich um einen silbernen Renault Scenic und einen roten Renault Megane. Am nächsten Tag (Sonntag, 12.03.2023) wurde am Abend (gegen 17:45 Uhr) der gestohlene silberne Renault in der Leibnizstraße, in der Nähe des Autohauses, aufgefunden. Das Fahrzeug wies hierbei starke Beschädigungen auf und wurde polizeilich gesichert. Von dem roten Renault fehlt weiterhin jede Spur. Die Kripo in Gera ermittelt zu den Fahrzeugdiebstählen und sucht hierbei nach Zeugen. Diese werden gebeten, sich unter der Tel. 0365 / 8234-1465 bei der hiesigen KPI zu melden. (RK)

