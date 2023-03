Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Raub im Südbahnhof

Gera (ots)

Gera: Ein 11-Jähriger wurde am gestrigen Sonntag (12.03.2023) Opfer einer Raubstraftat. Im Zeitfenster von 16:30 Uhr bis 16:45 Uhr wurde der Junge im Südbahnhof in Gera (Sachsenplatz) von zwei bislang unbekannten Jugendlichen angesprochen und unter Vorhalt eines Messers zur Herausgabe seiner Geldbörse aufgefordert. Letzten Endes griffen sich die Täter das Portemonnaies, stießen den Jungen zu Boden und verletzten ihn. Anschließend ergriffen die Räuber die Flucht. Trotz eingeleiteter Fahndung gelang es nicht, sie zu stellen. Der leicht verletzte 11-Jährige kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Die Kripo in Gera ermittelt zum Tatgeschehen und sucht hierbei nach Zeugen. Beschreibung der beiden Täter:

Männlich, ca. 14-15 Jahre, ca. 160-170 cm groß, normale Figur, bekleidet mit blauer Jacke und Jeanshose

Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 0365 / 8234-1465 bei der KPI Gera zu melden. (RK)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell