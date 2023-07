Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++Verfolgungsfahrt durch Innenstadt++Gefälschter Führerschein++Unter Drogeneinfluss auf der Autobahn unterwegs++Verbrannte Pizza löst Einsatz aus++

Rotenburg (ots)

Verfolgungsfahrt durch Innenstadt

Rotenburg. Am Samstagabend ereignete sich in der Rotenburger Innenstadt eine Verfolgungsfahrt zwischen der Polizei und dem Fahrer eines grauen BMW. Die Beamten der Rotenburger Polizei wollten am Samstag, gegen 19:45 Uhr, im Bereich der Goethestraße den Fahrzeugführer eines grauen BMW kontrollieren. Nachdem der Fahrer durch das "StoppSignal" zum Anhalten aufgefordert worden ist, täuschte dieser zunächst den Willen anzuhalten vor und verlangsamte seine Fahrt, beschleunigte dann jedoch plötzlich und entzog sich so der Kontrolle. Der Fahrzeugführer fuhr dabei mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit durch die Innenstadt, so dass unbeteiligte Fußgänger zur Seite springen und Fahrzeuge des Gegenverkehrs bis zum Stillstand abbremsen sowie teilweise ausweichen mussten, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Eine hinzugezogene, weitere Streifenwagenbesatzung versuchte ebenfalls die Flucht des BMW-Fahrers zu beenden, als dieser im Lönsweg in Rotenburg mittig auf der Straße plötzlich sein Fahrzeug verließ und fußläufig vermutlich in ein dortiges Haus flüchtete. Eine sofortige Umstellung des Hauses einer dort wohnhaften Großfamilie und dessen anschließende Durchsuchung konnten nicht zur eindeutigen Feststellung des Fahrers des BMW führen. Damit bleibt auch die Ursache für die Flucht und das rücksichtslose Verhalten des Fahrers zunächst weiterhin unbekannt. Die Polizei bittet nun Verkehrsteilnehmer, die durch Flucht gefährdet wurden sowie Zeugen, die die Verfolgungsfahrt beobachtet haben und sachdienliche Hinweise geben können, sich unter 04261/9470 zu melden.

Gefälschter Führerschein

A1/Hatzte. Am späten Sonntagnachmittag führten Beamte der Verfügungseinheit auf der A 1, dem Parkplatz Höhe Hatzte, eine Verkehrskontrolle bei dem Fahrer eines BMW durch. Der 18-jährige Fahrzeugführer gab bei der Kontrolle an, keinen Führerschein mitzuführen. Eine elektronische Überprüfung ergab jedoch, dass er gar nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Nachdem dem jungen Fahrer dies vorgehalten wurde, versuchte er die Beamten zu täuschen, indem er einen gefälschten Kartenführerschein vorzeigte. Der Schwindel flog jedoch schnell auf, da das vorgezeigte Dokument bereits vor einigen Monaten als Totalfälschung identifiziert worden ist. Dem Fahrzeugführer wurde daraufhin die Weiterfahrt untersagt. Die Beamten leiteten gegen ihn ein Verfahren wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis ein. Darüber hinaus besteht der Verdacht der Urkundenfälschung.

Unter Drogeneinfluss auf der Autobahn unterwegs

A1/Elsdorf. Am Sonntagabend beendeten Beamte der Verfügungseinheit Rotenburg die Fahrt eines 25-jährigen Mannes. Dieser war mit seinem VW Passat auf der A1 in Fahrtrichtung Hamburg unterwegs, als ihn die Streifenwagenbesatzung Höhe Elsdorf aufgrund seiner auffälligen Fahrweise feststellte und auf der dortigen Autobahnraststätte seine Fahrtüchtigkeit kontrollierte. Ein durchgeführter Alkohol- und Drogenvortest erklärten die zuvor festgestellte Fahrweise. Bei dem Fahrzeugführer wurden der Einfluss von THC und Amphetaminen festgestellt. Bei dem Mann wurde eine Blutentnahme durchgeführt und die Weiterfahrt untersagt.

Verbrannte Pizza löst Einsatz aus

Bremervörde. Am frühen Sonntagmorgen meldete eine Anwohnerin der Alten Straße in Bremervörde der Leitstelle Brandgeruch und den Alarm eines Rauchmelders. Sofort wurden Feuerwehr und Polizei zum Einsatzort entsandt. Vorsorglich wurden die Bewohner des Hauses in Sicherheit gebracht. Als die Feuerwehr nach der Brandursache das Mehrparteienhaus in der Alten Straße betrat, konnte sie feststellen, dass es sich lediglich um eine im Backofen vergessene Pizza handelte. Der Verursacher hatte diese wohl im Ofen aufbacken wollen, als er dabei offensichtlich betrunken eingeschlafen war. Zu einem Brand war es aufgrund der frühen Feststellung und Meldung der Anwohnerin zum Glück nicht gekommen.

