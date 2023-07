Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Zeugen gesucht: 18-jährige Radfahrerin bei Verkehrsunfall verletzt - Verursacher flieht ++

Rotenburg (ots)

Vierden. Bereits am 28.06.2023 gegen 21:00 Uhr befuhr eine 18-jährige Frau mit ihrem Fahrrad die Kreisstraße 139 in Richtung Ahrenswohlde, als sie plötzlich von einem Pkw überholt und dabei von dem Fahrzeug gestreift wurde. Durch den Zusammenstoß verlor die Radfahrerin die Balance, stürzte und verletzte sich. Statt umzukehren und zu helfen setzte der unbekannte Autofahrer seine Fahrt ungehindert fort. Die Frau musste in einem Rettungswagen behandelt werden. Die Polizei hofft, dass Zeugen den Verkehrsunfall mitbekommen haben und Angaben zu dem roten Pkw oder dem Fahrzeugführer machen können. Weitere Personen- oder Fahrzeugbeschreibungen liegen aktuell nicht vor.

Zeugen werden gebeten sich unter 04282/59414-542 bei der zuständigen Sachbearbeiterin der Polizeistation Sittensen zu melden.

