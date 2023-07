Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++Dieseldiebe auf Baustelle in Zeven++Motorräder gestohlen++PKW in Vollbrand (FOTO)++Ast blockiert Fahrbahn (FOTO)++

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Rotenburg (ots)

Dieseldiebe auf Baustelle in Zeven

Zeven. In der Nacht vom Montag, 10.07. auf den 12.07.2023, kam es auf einem Baustellengelände an der L 124 in Zeven zu Dieseldiebstählen aus 2 Baumaschinen. Die unbekannten Täter hebelten die Tankdeckel der Asphaltfertiger auf und zapften Diesel im Wert von ca. 600 Euro aus den Baufahrzeugen ab. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeikommissariat Zeven unter 04281/9306-0 entgegen.

Motorräder gestohlen

Bremervörde. In der Dienstagnacht zwischen 01:30 und 06:00 Uhr entwendeten unbekannte Täter 3 Motorräder in Bremervörde. In der Straße Landwehrdamm überwanden die Täter das Lenkradschloss einer Ducati und entwendeten diese. Im gleichen Tatzeitraum wurden 2 weitere Motorräder des Herstellers KTM, die vor einem Hauseingang in der Selsinger Straße gesichert abgestellt waren, entwendet. Insgesamt entstand ein Schaden von ca. 20000 Euro. Wer Hinweise zu den Taten geben kann, meldet sich bitte bei der Bremervörder Polizei unter 04761/74890

PKW in Vollbrand (FOTO)

#Fotos in der digitalen Pressemappe#

gyhum/A1. Am Dienstagmittag geriet auf der A1 in Fahrtrichtung Bremen ein Pkw in Vollbrand, in dessen Folge es zu einem Böschungsbrand kam, welcher zeitnah durch die eingesetzten freiwilligen Feuerwehren abgelöscht werden konnte. Für die Löscharbeiten mussten der Hauptfahrstreifen und der 1. Überholfahrstreifen für ca. 1 Stunde gesperrt werden, wodurch es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen kam. Personen wurden dabei nicht verletzt.

Ast blockiert Fahrbahn (FOTO)

#Fotos in der digitalen Pressemappe#

Ahausen. Am Dienstagnachmittag meldete ein Verkehrsteilnehmer einen großen teilgebrochenen Ast an der Hauptstraße in Ahausen. Dieser drohte auf die Fahrbahn zu stürzen. Umgehend wurde der Straßenabschnitt voll gesperrt. Die Feuerwehr Ahausen sowie die extra angeforderte Drehleiter aus Rotenburg konnten den Ast beseitigen, so dass auch die Vollsperrung der Hauptstraße nach einer knappen Stunde wieder aufgehoben werden konnte.

Original-Content von: Polizeiinspektion Rotenburg, übermittelt durch news aktuell