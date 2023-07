Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++Zeugenaufruf -zerstochene Autoreifen-++Terminankündigung: "Kaffee mit dem KOB"(FOTO)++

Rotenburg (ots)

Zeugenaufruf -zerstochene Autoreifen-

Scheeßel. Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweis zu folgenden Vorfällen: In der Mittwochnacht vom 05.07. auf den 06.07.2023, kam es in Scheeßel im Bereich des Veerser Weges zu Sachbeschädigungen und einem Diebstahl. Gleich an 3 abgestellten Fahrzeugen im Veerser Weg wurde jeweils der linke Vorderreifen zerstochen. Von einem PKW-Anhänger, der im Goldammerweg auf einem Grundstück stand, wurde eine graue Abdeckplane entwendet. Nachts gegen 01:20 Uhr erreichte die Polizei ein Anruf einer Anwohnerin aus dem Veerser Weg, dass sie von lauten Geräuschen geweckt worden sei. Anschließend habe sie feststellen können, dass in ihrem Garten diverse Gegenstände, wie ein Plastiktisch und Holzpaletten ins Gebüsch geworfen wurden. Hinweise nimmt die Polizeistation Scheeßel unter 04263/985160 entgegen.

Terminankündigung "Kaffee mit dem KOB"

"Kaffee mit dem KOB" am 19.07.2023 ab 08 Uhr auf dem Wochenmarkt in Rotenburg. Am Mittwoch, den 19.07.2023, lädt unser Kontaktbeamter der Polizeiinspektion Rotenburg, Tobias Koch, Interessierte zu einer Tasse Kaffee an seinem Stand auf dem Wochenmarkt ein. "Mich interessieren die Sorgen und Nöte der Rotenburger", so Koch "aber ich freue mich auch auf alle diejenigen, die mich einfach nur so kennenlernen wollen". Der neue Kontaktbeamte der Rotenburger Polizei möchte auch auf diesem Wege vermitteln, dass er Ansprechpartner für alle Bürgerinnen und Bürger ist und für deren Belange jederzeit ein offenes Ohr hat.

